Украинские военные откинули оккупантов. В поселке теперь развевается украинский флаг.
Отметьте Россияне уничтожили каждый второй дом в Макарове под Киевом, – полиция
В течение дня наши защитники нанесли удары по позициям оккупантов. Их отбросили из поселка.
Так, в течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников, над Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен,
– говорится в сообщении Генштаба.
Флаг Украины в освобожденном Макарове / Фото телеграм-канала "Оперативный ВСУ"
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