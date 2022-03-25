Часть дронов с вечера и ночью сбили, некоторые "сбежали". Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Кстати В Одесской области ВСУ сбили еще один вертолет оккупантов: видео
Над Одесской областью уничтожили ракету
Силы противовоздушной обороны 24 марта уничтожили над Одесской областью российскую ракету. Какой была ее цель и куда была направлена пока не сообщают.
Вероятно, оккупанты запустили ракету из акватории Черного моря, ведь Одессу периодически обстреливают вражеские корабли.
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