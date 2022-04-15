Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в интервью.

Важно Оккупанты полностью разгромили школу в Мариуполе, которую недавно капитально отремонтировали

В городе продолжаются уличные бои

Сейчас в Мариуполе ожесточенные бои на улицах. Украинские защитники не сдаются, поэтому не стоит верить оккупантам, что они контролируют город.

Мы часто видим новости об уничтожении вражеской техники в Мариуполе. Украинские защитники будут до последнего защищать город, – рассказал Кириленко.

Он также подтвердил, что некоторые подразделения морской пехоты и полка "Азов" объединились. Впрочем, подробной информации практически нет, ведь Мариуполь уже больше месяца находится в блокаде.

Напомним, по данным Президента Владимира Зеленского, в Мариуполе уже разрушены около 95% построек.

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