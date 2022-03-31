На этом направлении продолжаются тяжелые бои, но наши защитники ценой своих жизней дают отпор врагу.
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Потери врага
Благодаря усилиям наших воинов противник терпит большие потери. В частности, их потери составили:
- До 50 погибших из личного состава,
- 3 танка,
- 2 БТРа,
- 1 АТ.
Российские оккупанты не воины, а обычные мародеры и бродяги. Воин никогда не позволит себе грабить, насиловать и убивать детей. Ибо для воина важны принципы, понятия человечности и чести. Для оккупантов эти слова ничего не стоят, они просто отсутствуют в их системе моральных координат,
– отметили в командовании ОТУ "Восток".
Именно поэтому украинские защитники относятся к ним соответственно: обнаружили, уничтожили, ищут следующих.
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