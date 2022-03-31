На этом направлении продолжаются тяжелые бои, но наши защитники ценой своих жизней дают отпор врагу.

К теме В России родственники погибших на войне начинают подавать в суд на военное руководство

Потери врага

Благодаря усилиям наших воинов противник терпит большие потери. В частности, их потери составили:

До 50 погибших из личного состава,

3 танка,

2 БТРа,

1 АТ.

Российские оккупанты не воины, а обычные мародеры и бродяги. Воин никогда не позволит себе грабить, насиловать и убивать детей. Ибо для воина важны принципы, понятия человечности и чести. Для оккупантов эти слова ничего не стоят, они просто отсутствуют в их системе моральных координат,

– отметили в командовании ОТУ "Восток".

Именно поэтому украинские защитники относятся к ним соответственно: обнаружили, уничтожили, ищут следующих.

Общие потери России на утро 31 марта: смотрите видео