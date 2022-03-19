Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел 19 марта. Гвардейцы отметили, что передают "привет" из украинского Рубежного.

К теме Оккупанты говорят людям, что с 31 марта здесь будут рубли, – волонтер о селах Луганщины

"Они искренне удивлены и очень смеялись, когда увидели цирковое шоу в российских новостях, что город "зачистили" чечены и террористы из оккупированных территорий", – сказали в МВД.

Будут гнать врагов

Также МВД опубликовало видео. На нем украинский защитник заверил, что в Рубежном законная власть, которая не изменила. Он заявил, что врагов будут гнать уверенно и умело.

Говорят, что город оберегали, оберегают и будут оберегать украинские военнослужащие, пограничники, полиция и они не сдают его оккупантам,

– отметили в МВД.

"Привет" из Рубежного: смотрите видео