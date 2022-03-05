В частности, 5 марта оперативное командование "Подень" показало разбитый беспилотник кафиров. Его сбило ПВО одной из бригад командования.

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Поражение беспилотника

На опубликованном фото заметно, что это был одномоторный беспилотник. Его российская орда использовала для сбора информации.

То есть если бы аппарат не сбили, это могло бы обернуться потерями с нашей стороны. Но, как всегда, оккупанты недооценили наших воинов и подлетели слишком близко.

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Читайте сообщение Оперативного командования "Север":

Специалисты ПВО одной из бригад ОК "Север" метко обезвредили вражеский БПЛА, фиксировавший информацию для врага.

Верьте в своих защитников! Они – сверхмощные! Север выстоит!