В Сухопутных войсках отметили, что каждую свободную минуту украинские защитники используют с пользой. В частности, и для учебы.
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Военные усовершенствовали навыки ведения боя в лесу
Сегодня (17 марта – 24 канал) военные из сил обороны Киева оттачивали навыки ведения боевых действий в лесной местности,
– отметили в Сухопутных войсках.
Там также рассказали, что воины отработали навыки ведения зачистки жилых домов в урбанизированной местности. "У врага нет никакого шанса на спасение", – подчеркнули военные. Поэтому все русские захватчики будут уничтожены.
Воины поупражнялись в ведении боя в лесу: Фото Сухопутных войск ВСУ
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