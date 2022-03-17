В Сухопутных войсках отметили, что каждую свободную минуту украинские защитники используют с пользой. В частности, и для учебы.

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Военные усовершенствовали навыки ведения боя в лесу

Сегодня (17 марта – 24 канал) военные из сил обороны Киева оттачивали навыки ведения боевых действий в лесной местности,

– отметили в Сухопутных войсках.

Там также рассказали, что воины отработали навыки ведения зачистки жилых домов в урбанизированной местности. "У врага нет никакого шанса на спасение", – подчеркнули военные. Поэтому все русские захватчики будут уничтожены.

Воины поупражнялись в ведении боя в лесу: Фото Сухопутных войск ВСУ

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