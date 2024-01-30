ZAXID.NET узнавал больше об этом проекте какова его цель и какая мотивация у женщин, решивших пойти в профессию, которая в Украине считается традиционно мужской.

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Портрет водителя

Для участия в проекте нет возрастных или географических ограничений. Первое главное требование иметь права категории В и опыт вождения с механической коробкой передач от трех лет. Второе требование мотивированности говорит программная менеджер проекта Ева Татарова. При отборе предпочтение отдавали ветеранкам ВСУ участницам боевых действий переселенкам женщинам из уязвимых групп.

"Из более 200 заявок мы отобрали 24 участницы. Это очень разные женщины из разных областей Украины каждая со своим уникальным жизненным опытом. Но у них одна общая черта они невероятно мотивированы и уже знают, где применят полученные на курсе навыки и знания" рассказывает Ева Татарова.

Самой младшей участнице курса 34 года старшей 57.

Мы хотим, чтобы женщины понимали, что в любом возрасте жизнь может быть яркой и насыщенной,

– говорит программная менеджер проекта.

Лариса Тучина имеет три высших образования: экономическое управленческое и программистское. 7 лет она была добровольцем в ВСУ, служит также ее сын с которым они вместе пережили ужасы в Мариуполе.

"Я уволилась перед вторжением в 2021 году. Мне тогда сказали, что после службы я могу забыть обо всех своих дипломах об опыте работы в банке, теперь я уборщица. Я с этим не согласилась" говорит участница проекта.

Женщина основала благотворительный фонд среди прочего занимающийся доставкой военным автомобилей. Часто говорит Лариса Тучина, это больше обычных джипов машины, поэтому приходилось искать за рубежом водителей категории С. Когда узнала, что есть возможность переучиться самой подавшейся сразу.

"В моей мотивации нет ничего невероятного. Во-первых, мне всегда хочется узнавать новое. Во-вторых, это моя детская мечта быть водителем фуры. А еще сейчас мужчинам даже волонтерам трудно выехать за границу за машиной. Ну и ТЦК показали себя с худшей стороны. Поэтому женщины заменяют мужчин. Я раньше сопровождала водителей фур на восток, потому что они боялись туда ехать, а я не боялась. Теперь сама смогу" рассказывает Лариса.

Среди участниц много волонтеров: все они хотят помогать армии в еще больших масштабах. До вторжения Лина Самборская занималась продажами в стоматологии и в области противопожарной безопасности была бренд-менеджером и руководителем отдела компании. А с большой войной уволилась, потому что не могла работать на полностью гражданской работе, хотела помочь стране. Сначала готовила еду на блокпостах, потом перевозила людей и гуманитарные грузы сейчас возит автомобили для ВСУ.

Женщина мечтает работать в международной гуманитарной миссии по разминированию. Она подавала документы в три разных организации в частности в UNICEF и в Международный комитет "Красного креста", но ей отказали из-за отсутствия прав категории С.

"Я проходила курсы саперов, но не имею опыта в разминировании поэтому решила попасть в миссию водителем. На должности ранее считавшиеся сугубо мужскими международные организации часто берут женщин вне конкурса. Обычно там бронированные автомобили категории С поэтому я пошла на проект. Я хочу расчистить наши территории как можно скорее, чтобы люди могли вернуться домой" рассказывает Лина Самборская.

Среди участниц кризисные психологи экономистки менеджера волонтерки защитницы из Черновцов Севастополя Киева Энергодара и других городов. Все они сходятся на том, что война может длиться долго и новые навыки еще понадобятся. Так же они будут востребованы после войны. Жизнь непредсказуема говорят они.

"Перед стартом проекта мы провели много встреч и интервью с чиновниками и бизнесами в Украине, чтобы понять чего не хватает. Изучили кризисы на рынке труда демографическую ситуацию. Так мы увидели, что почти в каждой индустрии не хватает водителей, а также есть проблемы с трудоустройством женщин, говорит программная менеджер проекта Ева Татарова.

В одном исследовании изучавшей команда эксперты моделировали возможности роста экономики Украины. В нем также говорилось о том, что прямо сейчас нужно приводить женщин в так называемые мужские профессии прежде всего в быстроразвивающейся отрасли.

"Так что мы решили это объединить и направить силы на восстановление Украины. Идея заключается в том, что не нужно ждать победы, а стоит быть проактивными уже", – добавляет Ева Татарова.

В программе не только вождение

Учеба на проекте Reskilling Ukraine состоит из нескольких модулей. Первые теоретические онлайн-лекции: 42 часа в соответствии со стандартами с промежуточными и итоговым тестированиями в сервисном центре МВД.

Второй модуль – практика вождения грузовиков категории С, который будет происходить на Киевщине. А компания SCANIA Украина проведет для участниц практикумы по эргономичному и безопасному управлению с сертифицированными тренерами. Проект обеспечивает участниц проживания и питания во время этого этапа.

"Будут практические тренинги по первой медицинской помощи на дороге, а также обучение с коучем. В обществе еще есть предубеждения относительно женщин в мужских профессиях, поэтому участницы овладеют бесконфликтным общением реагирования на различные комментарии позиционирования себя в профессии", – рассказывает Ева Татарова.

В программе есть и посещение нескольких транспортных и логистических предприятий, где женщины смогут увидеть реалии такой работы пообщаться с водителями и потенциальными работодателями, например, понять реально ли совместить работу водителем грузовика и семью, какой график и условия работы и т.д.

По завершении программы практическая часть которой длится две недели, женщины получат права категории С и навыки необходимые для трудоустройства и работы.

"Мы не обеспечиваем трудоустройство, но обеспечиваем всем, что может ему способствовать. Вижу, что участницы имеют серьезные намерения и уверена, что они будут конкурентоспособны на этом рынке", – добавляет менеджер проекта.

Сейчас идет набор на второй поток проекта. В нем смогут принять участие более 30 женщин. Чтобы попасть на проект, нужно пройти отбор: заполнить на сайте анкету, пройти краткий тест на знание ПДД дальше интервью об опыте и мотивации. Далее обучение и приключения.

Кто финансирует проект

За проектом стоит шведская неприбыльная организация Beredskapslyftet, специализирующаяся на человеческом капитале в переучении трудоустройстве и финансируемая крупными бизнесами Швеции.

Во время пандемии коронавируса организация запустила проект по переобучению работников "Скандинавских авиалиний" на медсестер, чтобы помочь обществу отреагировать на кризисную ситуацию. Это помогало не только медицинским учреждениям, но и не дало людям остаться без работы и зарплаты.

Также компания во время пандемии разыскивала бывших работников реанимаций, вышедших на пенсию или ушедших работать в другие сферы, и договаривалась об их временном привлечении к работе в больницах с сохранением постоянного места работы на время помощи обществу.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, когда в Швеции стало больше украинцев Beredskapslyftet открыла школу для украинских детей. Так дети были в относительно привычной среде, а родители имели время на оформление документов и поиск работы.

Впоследствии открылся центр профессиональной поддержки украинцев, который помог официально трудоустроиться в Швеции около 500 беженцам. Центр пытается соединить навыки украинцев с потребностями шведского рынка, чтобы две разные культуры нашли взаимопонимание.

А затем Beredskapslyftet решила помогать украинцам в Украине, и так возник проект Reskilling Ukraine.

50 60 водитель это очень малый процент от потребности рынка, говорит Ева Татарова. И все начинается с малого. В планах Reskilling Ukraine не только продолжить обучение водителей грузовиков, а также запустить обучение женщин на водителей автобусов сельскохозяйственной и строительной техники, где это возможно.