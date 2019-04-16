17:13
16 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сколько зарабатывает дед Путин. Инновации в российских тюрьмах
      Вєсті Кремля
      22:51, 15 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко может составить конкуренцию Вакарчуку. Гройсман поддерживает Зеленского?
      Вєсті.UA
      21:10, 15 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Украинские птицеводы в прошлом году реализовали 16 миллиардов яиц

      Новая тема 21 Читати новину українською

      Традиционно накануне святой Пасхи существенно растет спрос на куриные яйца.

      Их расписывают, ими украшают дома, добавляют в пасхальную выпечку и пасхальные вкусности. А птицеводы каждый год пытаются удовлетворить повышенный спрос. Так, по подсчетам Госстата, объем производства яиц в прошлом году вырос еще на четыре процента – до 16 миллиардов штук. Удовлетворяет потребителей и качество продукции. Евгения на Пасху всегда печет куличи. Говорит, к покупке яиц относится крайне взвешенно. Всегда выбирает самые свежие и определенных производителей. Ведь от этого зависит вкус выпечки.

      "Достаю из коробки яйцо и начинаю его разглядывать. Оно должно выглядеть более матовым, потому что если яйцо глянцевое, то это говорит о том, что оно уже очень долго лежало. Потом всегда выбираю яйца, чтобы они были чистенькие: без перьев и куриного помета, потому что такие яйца хранятся дольше", – рассказала киевлянка Евгения Падусенко.

      Также стоит обращать внимание на цвет яйца. Например, чем свежее белое яйцо, тем оно светлее. Со временем скорлупа сереет, рассказывают специалисты агрохолдинга "Авангард" – одного из крупнейших производителей яиц в Украине, которые продают яйца под торговой маркой "Квочка". Значительную роль играют и условия содержания кур.

      "В домашних условиях курица находится на свободном вскармливании, в промышленных – она находится на клеточном содержании. И кормится она на фабрике полноценными сбалансированными комбикормами, а дома – то, что дадут, то, что найдет", – сказал директор птицефабрики "Макаровская" Вячеслав Коцан.

      В отличие от домашних, яйца торговой марки "Квочка" сортируют согласно сорту, то есть в зависимости от веса и маркеруют каждое датой фасовки.

      "Есть категория "мелкое", есть категория С2, С1, С0", – пояснила технолог агрохолдинга "Авангард" Инна Игнатченко.

      Яйца "Квочка" доставляют в украинские магазины, соблюдая необходимый температурный режим – от четырех градусов. Свежими они считаются до 25 дней. Тем не менее, в холодильнике яйца можно хранить и до двух месяцев.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от кори в Украине
      сегодня
      2380
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вибори як Армагеддон, або Неочевидні симптоми української виборчої хвороби
      сегодня , 17:00 Вибори як Армагеддон, або Неочевидні симптоми української виборчої хвороби
      Костянтин Шкабара 81
      Разбитое сердце Парижа: пожар в Нотр-Даме на обложках мировых медиа
      сегодня , 15:03 Разбитое сердце Парижа: пожар в Нотр-Даме на обложках мировых медиа
      Світлана Попова 562
      Газовые проблемы России, или Какие новые козыри появились у Польши и Украины
      сегодня , 15:00 Газовые проблемы России, или Какие новые козыри появились у Польши и Украины
      Злой Одессит 1456
      Пожар в Соборе Парижской Богоматери: причины и факты трагедии Нотр-Дама
      сегодня , 12:31 Пожар в Соборе Парижской Богоматери: причины и факты трагедии Нотр-Дама
      11659
      Как сумская таможня срывает контракты для армии
      сегодня , 12:14 Как сумская таможня срывает контракты для армии
      251
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук