Украинские птицеводы в прошлом году реализовали 16 миллиардов яиц

Традиционно накануне святой Пасхи существенно растет спрос на куриные яйца.

Их расписывают, ими украшают дома, добавляют в пасхальную выпечку и пасхальные вкусности. А птицеводы каждый год пытаются удовлетворить повышенный спрос. Так, по подсчетам Госстата, объем производства яиц в прошлом году вырос еще на четыре процента – до 16 миллиардов штук. Удовлетворяет потребителей и качество продукции. Евгения на Пасху всегда печет куличи. Говорит, к покупке яиц относится крайне взвешенно. Всегда выбирает самые свежие и определенных производителей. Ведь от этого зависит вкус выпечки.

"Достаю из коробки яйцо и начинаю его разглядывать. Оно должно выглядеть более матовым, потому что если яйцо глянцевое, то это говорит о том, что оно уже очень долго лежало. Потом всегда выбираю яйца, чтобы они были чистенькие: без перьев и куриного помета, потому что такие яйца хранятся дольше", – рассказала киевлянка Евгения Падусенко.

Также стоит обращать внимание на цвет яйца. Например, чем свежее белое яйцо, тем оно светлее. Со временем скорлупа сереет, рассказывают специалисты агрохолдинга "Авангард" – одного из крупнейших производителей яиц в Украине, которые продают яйца под торговой маркой "Квочка". Значительную роль играют и условия содержания кур.

"В домашних условиях курица находится на свободном вскармливании, в промышленных – она находится на клеточном содержании. И кормится она на фабрике полноценными сбалансированными комбикормами, а дома – то, что дадут, то, что найдет", – сказал директор птицефабрики "Макаровская" Вячеслав Коцан.

В отличие от домашних, яйца торговой марки "Квочка" сортируют согласно сорту, то есть в зависимости от веса и маркеруют каждое датой фасовки.

"Есть категория "мелкое", есть категория С2, С1, С0", – пояснила технолог агрохолдинга "Авангард" Инна Игнатченко.

Яйца "Квочка" доставляют в украинские магазины, соблюдая необходимый температурный режим – от четырех градусов. Свежими они считаются до 25 дней. Тем не менее, в холодильнике яйца можно хранить и до двух месяцев.