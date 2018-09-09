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Украинские путешественники покорили целый континент на велосипедах

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10 тысяч километров и более 400 городов позади – Северную Америку покорили украинские чумаки. Так себя называют путешественники-велосипедисты. Их главная цель – не только преодолеть дистанцию на двухколесном, но и рассказать за океаном об Украине.

Этот стяг пересек Северную Америку. И вернулся домой.

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Украинские путешественники

Встречали украинских велопутешественников от Лос Анджелеса до Ванкувера, а оттуда и до Нью йорка. В общем свыше 400 городов и 10 тысяч километров по просторам Северной Америки у этих велосипедистов позади. Константин Самчук и Ярослав Матвийчук рассказывают: постоянно ломались велосипеды, попадали под дожди, мерзли. Однако сил добавляли живописные пейзажи. И все же главной целью было другое.

Знают часто (об Украине – 24 канал) – война, коррупция, Чернобыль. Вот такое, что-то негативное. А мы своим велопробегом пытались улучшить имидж. Для того, чтобы Украина ассоциировалась с выносливостью, силой духа,
– рассказал организатор велопробега Константин Самчук.

Такая цель зародилась у Константина после возвращения с войны. Впоследствии, идея нашла единомышленников. В 2016-м уже команда "велочумаков" отправилась покорять Европу. И, как оказалось, не зря.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Елена Кук
Теги: Путешествия
Источник: 24 канал
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