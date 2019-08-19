Украинские спортсмены уникально отпразднуют День Независимости: фото, видео

Трое профессиональных украинских бегунов хотят преодолеть расстояние в 500 километров за 10 дней. Забег приурочили ко Дню Независимости. По пути к спортсменам присоединяются все желающие.

Свой забег спортсмены начали в городе Ковель. Среди них мастер спорта Украины по легкой атлетике Елена Шевченко, чемпион Украины по бегу Игорь Саханда и ультрамарафонец Владимир Сковородка.

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Двигаются спортсмены по дороге в светлое время суток, а ночуют в отелях. В городах бегунов сопровождает скорая и полиция.



Игорь Саханда, Елена Шевченко и Владимир Сковородка

Мастер спорта Украины по легкой атлетике Елена Шевченко – единственная женщина среди бегунов на дистанцию в 500 км. Ее рекорд 205 километров за день. Она призналась, что быстрее бежать проще, а медленно – сложно, одновременно мешает жара.

Тяжеловато, потому что это много дней, я никогда не бежала много дней, а это медленно и долго. Ты должен рассчитать так свои силы, чтобы ежедневно пробежать 50 километров,

– отметила участница забега.

Чемпион Украины по бегу на 100 километров Игорь Саханда рассказал, что без подготовки и специального питания бежать такой марафон сложно и опасно.

"Простой пищей ты так быстро не восстановишься, поэтому дополнительно мы имеем быстрые витамины, которые восстанавливают организм", – пояснил участник забега Игорь Саханда.



По дороге к бегунам приобщаются люди

Владимир Сковородка – пожарный, который вошел в Книгу рекордов Украины. Он стал первым спасателем, который пробежал марафон в полном боевом снаряжении. Он признался, что участвовать в этом пробеге ему интересно.

Немного горячо, но как для третьего дня бега – совершенно нормально. Еще семь дней впереди,

– добавил Сковородка.

Маршрут спортсменов пролегает через города Ковель, Луцк, Ровно, Корец, Новоград-Волынский, Житомир, Коростышев, Ирпень и по завершению столица. В каждом городе к ультрамарафонцам присоединяются все желающие.



Забег начался с города Ковель​



Бегуны хотят преодолеть 500 километров за 10 дней