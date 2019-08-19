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      Украинские спортсмены уникально отпразднуют День Независимости: фото, видео

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      Трое профессиональных украинских бегунов хотят преодолеть расстояние в 500 километров за 10 дней. Забег приурочили ко Дню Независимости. По пути к спортсменам присоединяются все желающие.

      Свой забег спортсмены начали в городе Ковель. Среди них мастер спорта Украины по легкой атлетике Елена Шевченко, чемпион Украины по бегу Игорь Саханда и ультрамарафонец Владимир Сковородка.

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      Двигаются спортсмены по дороге в светлое время суток, а ночуют в отелях. В городах бегунов сопровождает скорая и полиция.

      рівне бігуни
      Игорь Саханда, Елена Шевченко и Владимир Сковородка

      Мастер спорта Украины по легкой атлетике Елена Шевченко – единственная женщина среди бегунов на дистанцию в 500 км. Ее рекорд 205 километров за день. Она призналась, что быстрее бежать проще, а медленно – сложно, одновременно мешает жара.

      Тяжеловато, потому что это много дней, я никогда не бежала много дней, а это медленно и долго. Ты должен рассчитать так свои силы, чтобы ежедневно пробежать 50 километров,
      – отметила участница забега.

      Чемпион Украины по бегу на 100 километров Игорь Саханда рассказал, что без подготовки и специального питания бежать такой марафон сложно и опасно.

      "Простой пищей ты так быстро не восстановишься, поэтому дополнительно мы имеем быстрые витамины, которые восстанавливают организм", – пояснил участник забега Игорь Саханда.

      забіг рівне день незалежності
      По дороге к бегунам приобщаются люди

      Владимир Сковородка – пожарный, который вошел в Книгу рекордов Украины. Он стал первым спасателем, который пробежал марафон в полном боевом снаряжении. Он признался, что участвовать в этом пробеге ему интересно.

      Немного горячо, но как для третьего дня бега – совершенно нормально. Еще семь дней впереди,
      – добавил Сковородка.

      Маршрут спортсменов пролегает через города Ковель, Луцк, Ровно, Корец, Новоград-Волынский, Житомир, Коростышев, Ирпень и по завершению столица. В каждом городе к ультрамарафонцам присоединяются все желающие.

      бігуни 500 кілометрів рівне
      Забег начался с города Ковель​

      рівне забіг день незалежності
      Бегуны хотят преодолеть 500 километров за 10 дней

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт День Независимости Новости Киева Ровно
      Источник: 24 канал
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