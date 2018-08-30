Украинские туристы прославились зажигательными танцами на границе с Польшей: видео
Группа украинских туристов, ожидая своей очереди в пункте пропуска "Краковец" на границе Украины и Польши, устроила зажигательные танцы. Видео их "выступления" облетело сеть и собрало множество восторженных комментариев.
Видео зажигательного танца опубликовал на странице в Facebook пользователь Игорь Никитин.
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В комментариях к записи другие пользователи соцсети восхищаются танцем и приглашают его исполнителей посетить и другие пункты пропуска на украинской границе.
Впрочем, некоторые из них предполагают, что в очереди в Краковце застрял танцевальный коллектив, поскольку их "выступление" выглядит очень слаженно.
Смотрите видео зажигательного танца украинских туристов
Напомним, талантливые украинцы в очередной раз покорили Америку. Проект известного хореографа Константина Томильченко Front Pictures поразил судей шоу "Америка имеет талант" в прямом эфире.