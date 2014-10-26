Украинские военные не смогут проголосовать в Либерии из-за вируса Эбола
Более 200 военных 56 вертолетной бригады Вооруженных Сил Украины не смогут проголосовать в Либерии, поскольку из-за вируса Эбола было принято решение не открывать специальный избирательный участок.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра обороны Петр Мехед.
Учитывая эпидемию в Либерии, мы приняли решение там не проводить голосование. Это 205 человек, — отметил Мехед.
Он добавил, что 255 военных проголосуют на 2 специальных участках в Конго, а также 43 военных — в Косово.
Заметим, по состоянию на 15:00 на внеочередных парламентских выборах проголосовало 75% военнослужащих срочной службы.
Источник: Телеканал новостей "24"
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине12 октября , 13:25
"Киборги", которые до последнего защищали аэропорт, вернулись в Днепропетровск6 апреля 2015 , 22:25
Прогноз погоды на 19 августа: жара на Яблочный Спас не отступит из Украины19 августа 2017 , 08:50
Стали известны подробности про Volkswagen Golf 88 августа , 10:05
Самые популярные новые автомобили в Украине: результаты октября1 ноября , 15:11