Украинские военные не смогут проголосовать в Либерии из-за вируса Эбола

Более 200 военных 56 вертолетной бригады Вооруженных Сил Украины не смогут проголосовать в Либерии, поскольку из-за вируса Эбола было принято решение не открывать специальный избирательный участок.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра обороны Петр Мехед.

Учитывая эпидемию в Либерии, мы приняли решение там не проводить голосование. Это 205 человек, — отметил Мехед.

Он добавил, что 255 военных проголосуют на 2 специальных участках в Конго, а также 43 военных — в Косово.

Заметим, по состоянию на 15:00 на внеочередных парламентских выборах проголосовало 75% военнослужащих срочной службы.