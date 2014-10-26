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      Украинские военные не смогут проголосовать в Либерии из-за вируса Эбола

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      Информационный плакат
      Информационный плакат / Getty Images

      Более 200 военных 56 вертолетной бригады Вооруженных Сил Украины не смогут проголосовать в Либерии, поскольку из-за вируса Эбола было принято решение не открывать специальный избирательный участок.

      Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра обороны Петр Мехед. 

      Учитывая эпидемию в Либерии, мы приняли решение там не проводить голосование. Это 205 человек, — отметил Мехед. 

      Он добавил, что 255 военных проголосуют на 2 специальных участках в Конго, а также 43 военных — в Косово. 

      Заметим, по состоянию на 15:00 на внеочередных парламентских выборах проголосовало 75% военнослужащих срочной службы.

      Теги: Новости политики Міністерство оборони України Вирус Эбола Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 26 октября 2014
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