Украинские запасы в хранилищах газа крупнейшие за последние 9 лет

В подземных хранилищах Укртрансгаза в 2019 году уже накопили 20 миллиардов кубометров газа. Этот показатель крупнейший за последние 9 лет.

До середины октября Уктрансгаз планирует накопить еще около полумиллиарда кубометров голубого топлива.

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Такие запасы газа позволяют утверждать, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020.

За 2018 год Украина использовала 28,5 миллиардов кубометров газа. По состоянию на 1 сентября 2019 года Украина использовала 16,7 миллиардов кубометров голубого топлива, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Заметим, что Украина с 4 апреля по 21 сентября 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах в 2,3 раза – до 19,9 миллиардов кубометров.

В Брюсселе 19 сентября завершились трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза. Продолжались они недолго – всего 40 минут. Следующий этап планируют провести через некоторое время, однако Россия выразила готовность заключить договор о транзите газа с Украиной. Подробнее – читайте по ссылке.

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