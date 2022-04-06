В обращении к парламентариям Владимир Зеленский отметил, что на дорогах Украины стоят расстрелянные автомобили. Это транспортные средства тех, кто пытался спастись от оккупантов, передает 24 канал.

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Российские военные расстреливают людей посреди улиц

Факт, что российские оккупанты расстреливали людей на дорогах, когда те пытались спастись из заблокированных городов. До сих пор на украинских автодорогах сотни расстрелянных машин,

– подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что российские захватчики даже не пытаются убрать с улиц тела убитых людей. И пока Буча, Ирпень и другие города находились в оккупации, трупы лежали прямо на дорогах, обочинах, а также во дворах домов.

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Президент Украины подчеркнул, что за 42 дня полномасштабного вторжения России в Украину погибли, по меньшей мере, 167 детей. И это не учтены жертвы Мариуполя и других городов и районов, где все еще продолжаются боевые действия или оккупация.

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