Соответствующую информацию обнародовали 10 марта. То есть на 15 день войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте Какие очереди на выезде из Украины: Демченко рассказал о ситуации на границе
Власти Польши просят людей переезжать в малые города
Власти пытаются убедить беженцев из Украины покинуть крупные города. По его словам, в приемные пункты приходят представители местной власти и призывают их поселиться в них,
– говорится в сообщении.
Чиновник пояснил, что власти страны благодарят волонтеров за помощь.
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Денисенко об украинских активистах в плену и ситуации на границах – смотрите видео