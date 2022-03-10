Соответствующую информацию обнародовали 10 марта. То есть на 15 день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Какие очереди на выезде из Украины: Демченко рассказал о ситуации на границе

Власти Польши просят людей переезжать в малые города

Власти пытаются убедить беженцев из Украины покинуть крупные города. По его словам, в приемные пункты приходят представители местной власти и призывают их поселиться в них,

– говорится в сообщении.

Чиновник пояснил, что власти страны благодарят волонтеров за помощь.

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Денисенко об украинских активистах в плену и ситуации на границах – смотрите видео