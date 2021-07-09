Для обустройства центра данных White Rock Management закупила более чем 20 тысяч единиц оборудования (сверхмощных машин) на сумму более 200 млн долларов у лидера мирового рынка специализированной техники – китайской компании Bitmain.

В эпоху искусственного интеллекта, мощного информационного потока и новейших технологий чрезвычайно важен правильный подход к хранению, обработке и передаче данных с обеспечением безопасности процесса. В этих условиях и возникает необходимость создания современных дата-центров. Сегодня Украина не только наращивает потенциал в области, но и идет в ногу с новейшими тенденциями, диктует тренды и захватывает международный рынок, используя возможности в мировых цифровых центрах, таких как Казахстан,

– сообщил владелец компании White Rock Management Сергей Тронь.

Дата-центр White Rock Management мощностью более 100 МВт будет предоставлять услуги по обработке, хранению, передаче информации.

Центр данных в Республике Казахстан открыт первым в этом году и стал одним из самых мощных в Центральной Азии. Компания White Rock Management планирует открытие дата-центра в Швеции, готовит финальные разработки для открытия центра данных в Северной Америке, а также возобновляет работу современного дата-центра в Украине.

Республика Казахстан привлекает инвесторов удобным географическим расположением и рекордно низкими, сравнивая с другими странами, тарифами на электроэнергию.