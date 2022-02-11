Например, некоторые ингредиенты будут стоить намного дороже, чем аналогичные в Украине из-за ряда факторов. Об этом в интервью сайту 24 канала рассказал гастродипломат Юрий Ковриженко.

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Украинский борщ в мире

Юрий Ковриженко рассказал, что "коллекционирует" страны, в которых готовил борщ. Пока их – "двадцать две или двадцать вторая только будет". В последний раз шеф-дипломат готовил украинское блюдо в Великобритании.

Молекулярный борщ шеф-дипломата удивил Красный гид "Мишлен" / Фото из личного архива Юрия Ковриженко

В феврале 2021 года я готовил борщ в Мексике. Для него не мог найти капусту, но мы вышли из ситуации. Взяли какой-то салат типа пекинской капусты в последний момент. Она держала текстуру, не разварилась,

– вспомнил Ковриженко.

По его словам, в Азии есть нюансы со сметаной и вообще с молочными продуктами, ведь у большинства азиатов – лактонепереносимость. Именно поэтому, например, в Сингапуре двухсотграммовая баночка сметаны стоит двенадцать долларов.

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Борщ за 150 долларов

В Корее была очень дорогая свекла, когда мы готовили борщ. Одна свекла стоила где-то два с половиной доллара. То есть кастрюля борща выходила где-то под 150 – 160 долларов ценой,

– добавил шеф-повар.

Ковриженко заверил, что за границей борщ воспринимают "хорошо" и "положительно". Однако гастродипломат отмечает, что в некоторых странах нет культуры потребления супов с остающимися кусочками.

Гастродипломат коллекционирует страны, в которых готовил борщ / Фото из личного архива Юрия Ковриженко

В каждой стране – разные вкусы. В той же Корее борщ не зашел, а, например, в Японии он пользуется популярностью. И это нормально,

– резюмировал посол украинской кухни в мире.

Интервью с Юрием Ковриженко в видеоформате: