Военный сбил самолет на высоте 2 тысячи метров

В одном из районов выполнения задач украинский военный 81 отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВСУ уничтожил два российских истребителя Су-34.

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Украинский защитник сумел ликвидировать новые российские бомбардировщики собственноручно выстрелами из системы ПЗРК.

Десантнику удалось попасть во вражеский самолет на высоте 2 тысяч метров, после чего воздушное судно взорвалось в воздухе.

Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я совершил боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе. Через день наша "охота" также была удачной, другую "Сушку" постигла такая же участь,

– рассказал десантник.

Смотрите видео выстрела из ПЗРК, после которого был сбит Су-34

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