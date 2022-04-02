Всего за последнюю неделю украинские силы "почистили" от оккупантов около 20 населенных пунктов в Киевской области. Украинское знамя в очередном освободившемся поселке – символическое доказательство того, что вскоре наше государство вернет из-под временной оккупации все свои законные территории.

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Украинский флаг в поселке Немешаево

Украинские силы 1 апреля освободили от оккупантов Немишаево, расположенного в Бородянском районе Киевской области. Над помещением местного поссовета нацгвардейцы вывесили желто-голубой флаг.

Вооруженные Силы Украины продолжают зачистку населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском и Броварском районе Киевской области.

В поселке Немешаево вывесили украинский флаг / Фото МВД Украины