Компания "Метинвест" начала строительство нового цеха холодной прокатки на Мариупольском меткомбинате им. Ильича стоимостью 1 миллиард долларов. Он позволит компании достичь мирового уровня качества продукции на всех этапах производства – от полуфабрикатов до проката с покрытием.

Также на ММК им. Ильича строится очистная установка на четвертой доменной печи, которая позволит качественно снизить уровень загрязняющих выбросов. Стоимость данного проекта составляет 27 миллионов долларов.

На Северном горно-обогатительном комбинате "Метинвеста" на днях был введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс циклично-поточной технологии (ЦПТ). Его строительство обошлось компании в 200 миллионов долларов.

По словам гендиректора СевГОК Андрея Скачкова, ввод в эксплуатацию ЦПТ в Первомайском карьере даст возможность в долгосрочной перспективе стабильно добывать руду в проектных показателях – 23 миллиона тонн в год.

В 2021 году в Мариуполе началось строительство первого негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника", который примет первых студентов уже вскоре – в сентябре 2022 года.

Крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" также реконструирует агломерационный цех № 2 и конвертеры со строительством новых газоочисток общей стоимостью 280 миллионов долларов.

Горнодобывающая компания Ferrexpo совместно с Vodafone Украина начала инвестиционный проект по строительству "Умного карьера". На предприятии запустили самую большую мельницу для измельчения железняка в Украине. Впервые в Украине производственная линия такого типа и мощности запускалась и настраивалась с помощью дистанционного управления.

Важным является тот факт, что украинские компании планируют увеличить размер инвестиций в следующем году. Кроме этого, в будущем украинским предприятием придется обеспечить соответствие выбросов производства новым климатическим вызовам. Поэтому многомиллиардных инвестиций будут требовать внедрения ЛДТМ (лучших доступных технологий и методов управления).