"Ноосфера" преодолела более шести тысяч километров от Кейптауна до польской полярной станции "Арцтовский" на острове Кинг Джордж. Об этом пишет 24 Канал.
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"Ноосфера" уже в Антарктике
Украинское научно-исследовательское судно прибыло на станцию "Артцтовский" 21 января. Она расположена в Западной Антарктике.
Судно попадало в штормы, проходило огромные айсберги, но команда успешно преодолела все испытания,
– подчеркнул капитан Павел Панасюк.
Там ледокол сначала высадит команду польских полярников и разгрузит оборудование. Далее судно отправится на "Академик Вернадский", чтобы доставить туда наших технических работников, которые должны завершить неотложные работы по модернизации нашей станции.
Украинский ледокол "Ноосфера" прибыл в Антарктику / Фото Павел Панасюк, Александр Гришко и Анатолий Андреев
Что известно о втором антарктическом сезоне "Ноосферы"
- Украинское научно-исследовательское судно отправилось уже во второй антарктический сезон в конце декабря 2022 года.
- На борту – польско-украинская экспедиция.
- Ранее сообщалось, что ледокол прибудет на "Академик Вернадский" в конце января.
- Отметим, что "Ноосферу" приобрели в августе 2021 для единственной украинской антарктической станции. Интересно, что именно этот ледокол доставил первую украинскую миссию на бывшую британскую станцию "Фарадей", теперь известную как "Академик Вернадский".