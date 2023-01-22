"Ноосфера" преодолела более шести тысяч километров от Кейптауна до польской полярной станции "Арцтовский" на острове Кинг Джордж. Об этом пишет 24 Канал.

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"Ноосфера" уже в Антарктике

Украинское научно-исследовательское судно прибыло на станцию "Артцтовский" 21 января. Она расположена в Западной Антарктике.

Судно попадало в штормы, проходило огромные айсберги, но команда успешно преодолела все испытания,

– подчеркнул капитан Павел Панасюк.

Там ледокол сначала высадит команду польских полярников и разгрузит оборудование. Далее судно отправится на "Академик Вернадский", чтобы доставить туда наших технических работников, которые должны завершить неотложные работы по модернизации нашей станции.

Украинский ледокол "Ноосфера" прибыл в Антарктику / Фото Павел Панасюк, Александр Гришко и Анатолий Андреев

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