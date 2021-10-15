Украинский национализм, с точки зрения России, состоит в продвижении украинского языка, украинских книг, музыки, кино, украинской версии истории и украинского пантеона героев.

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Что нам предлагает Россия вместо украинского национализма?

Было бы естественно предположить, что альтернативным подходом является интернационализм. Это означает: продвижение разнообразных языков и культур, некоей хорошо выверенной, сбалансированной и политкорректной всемирной версии истории, а также сопутствующих ей мемов, нарративов и героев. Чтобы не замыкаться в украинском, а выйти в глобальный мир и чувствовать всю планету своим домом.

Разве нам предлагают это? Очевидно, нет.

С точки зрения России, альтернативой украинскому национализму является не глобальный космополитичный интернационализм, а русский национализм. (Здесь важна разница между прилагательными "русский" и "российский", ибо в России живут еще татары, чеченцы и десятки других национальностей со своими собственными национализмами, и им Россия делает такое же предложение, как и нам.)

Россия предлагает нам заменить украинский национализм русским национализмом: языком, литературой, музыкой, кино, а также, естественно, историей, пантеоном и нарративами.

И тут возникает вопрос: а с какой стати, собственно, мы должны это делать?

Почему французы не предлагают немцам взять их язык и культуру вместо своих, шведы не предлагают финнам, венгры – словакам, а японцы – корейцам? Потому что это странно и бессмысленно. Хотя французская кухня лучше немецкой, шведская философия глубже финской, японская культура утонченнее корейской, а венгерский пантеон не сравним со словацким. Несмотря на это всё, предложение выбросить свое и взять взамен соседское звучит странно и бессмысленно.

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Есть только одна причина, по которой Россия предлагает украинцам заменить украинское на русское.

А именно – глубокая вера в то, что на самом деле это один народ. Никакого отдельного украинского народа нет. А значит, нет и не может быть украинского языка (это южнорусский диалект), культуры и истории. Ну и, конечно, национализма никакого нет и не может быть. Всё это какое-то недоразумение, случайное, временное, созданное врагами и отступниками.

Ваш национализм ненастоящий, говорят нам, равно как и вся ваша нация, язык и культура. Это всё случайное, наносное. Отбросьте его и возьмите лучше наше.

Однако обнаруживается, что множество людей не согласны. Ну буквально миллионы. Именно они и объявляются Россией украинскими националистами. Кстати, для многих из них родной язык русский.

Как говорится, эгоист – это человек, который думает только о себе, вместо того чтобы думать только обо мне.

Получается, Россия окружена почти 7 миллиардами националистов – людей планеты, которые не хотят выбросить свое и взять взамен русское.

Как страшно жить в кольце врагов.

Осталось объяснить, почему так получилось.

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Русская культура, конечно, велика. Незачем говорить о ее вторичности по отношению к европейским культурам: в XIX – XX веках всё было слишком переплетено. За последние 200 лет России в сфере культуры таки многое удалось (не без помощи украинцев, грузин, евреев, армян и других, сменивших идентичность).

Русская культура велика. Однако в приложении к русской культуре идут авторитаризм, агрессия, великодержавность, презрение к правам и свободам, милитаризм, магическое мышление, ксенофобия и прочие вещи, неприемлемые для людей вокруг.

Раньше в приложении к русской культуре шел коммунизм как вера в лучшее будущее человечества, в социальную справедливость. А поскольку в пакете с коммунизмом шел интернационализм, то можно было позиционировать русскую культуру как первый шаг к интернационализму. Ведь именно русский язык, а не украинский и не татарский, был языком общения новой исторической общности – советского народа, который был прообразом всемирного братства людей. В идеале весь мир должен был заговорить по-русски после победы коммунизма на всей планете.

Однако коммунизм провалился, оказавшись неспособным накормить и одеть людей, дать им достойную жизнь без страха и ненависти. И Россия отказалась от коммунизма, который продвигала с немалым успехом почти весь ХХ век. И теперь коммунизм валяется рядом с нацизмом на помойке истории. И коммунистический интернационализм пришлось заменить на русский национализм.

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Было понятно, почему латиноамериканцы, африканцы и азиаты будут готовы умирать за интернационализм: он для них альтернатива национализму колониалистов. Но почему эти же люди должны умирать за русский национализм, совершенно непонятно.

Вот почему теперь столько внимания Украине. Ибо если ты ближнего не убедил выбросить свое ради русского, то тем более не убедишь дальнего.

Но вернемся к нашим делам. Очевидно, Россия не откажется от своего предложения. И будет продвигать его силой оружия. И тут самое время вспомнить Макса Вайнрайха: "Язык — это диалект, у которого есть армия и флот".