Об этом Байден рассказал 26 марта. Он общался с украинцами.

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"Я видел слезы на глазах матерей, я видел их детей, которые не знали плакать или улыбаться. Маленькая девочка на английском сказала: "Господин президент, выживут ли мой брат и мой папа?", – рассказал Байден.

Поражен щедростью поляков

Президент отметил, что родные беженцев остались в Украине защищать свой дом. Он подчеркнул, что ему даже не нужно было разговаривать на украинском, чтобы испытывать эмоции и боль людей, бежавших от войны.

Мы все молимся, чтобы страдания были временными. Чтобы то, что они сейчас чувствуют, чтобы эта глубокая тоска их покинула,

– сказал Байден.

Он добавил, что поражен щедростью жителей Варшавы и всех граждан Польши, которые открывают свое сердце и дом для украинцев.