Новостью об инвестиции на своей фейсбук-странице поделился Сергей Токарев – IT-инвестор и бизнесмен, соучредитель технологической компании Roosh, в экосистему которой входит Roosh Ventures. Как отметил предприниматель, решение, которое предлагает Rollstack, очень важно для оптимизации рабочих процессов.

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Венчурный фонд Roosh Ventures инвестировал в стартап Rollstack

Вместе с украинским фондом в компанию вложились и другие топовые мировые инвесторы. В частности:

Y Combinator;

UpHonest Capital;

Kima Ventures;

Goodwater Capital;

Monte Carlo Capital.

При их поддержке Rollstack подняла Seed-раунд на 1,9 миллиона долларов.

Отчеты – это всегда ахиллесова пята. Даже не представляю, сколько времени я тратил на них раньше, а сейчас с грустью смотрю, сколько времени у команды отнимают обновление бизнес-обзоров, финансовых отчетов, презентаций для клиентов. Только в Roosh Ventures на это уходит 50 процентов их времени. Проблема очень ясна, а решение Rollstack освобождает большую долю рабочего времени для более важных задач. Например, аналитики и корректировки стратегии,

– отметил Сергей Токарев.

Стартап Rollstack был основан в 2022 году. Самые распространенные случаи использования продукта – бизнес-обзоры, финансовая отчетность и корпоративные презентации.

Платформа автоматически генерирует и обновляет слайд-деки и графики в документах, используя различные источники информации: инструменты бизнес-аналитики, CRM и хранилища данных. Это позволяет командам, которые постоянно работают с большим объемом информации, например в отраслях аналитики, финансов, бизнес-операций и маркетинга, сосредоточиться на основных задачах, таких как анализ и стратегия, а не на трудоемком процессе создания отчетов.

Для работы платформы не требуется инженерная или ручная работа. В планируемое время Rollstack импортирует актуальную информацию в презентации и отчеты, созданные в других программах. В частности говорится о Google Workspace, Microsoft 365 или Notion.

Клиентская база Rollstack ежемесячно растет на 50 процентов и работает с разными клиентами – от небольших стартапов до таких гигантов технологической индустрии, как Deel и Pinterest. Сейчас в Rollstack работает семь человек. К концу первого квартала 2024 года стартап планирует удвоить команду.

По мнению представителей Roosh Ventures, Rollstack готовы совершить революцию на рынке визуализации данных объемом 7,4 миллиарда долларов с огромным потенциалом. Продукт Rollstack помогает автоматизировать многие процессы визуализации данных и уже вызывает интерес у признанных компаний.

Отметим, что Roosh Ventures – это украинский венчурный фонд, инвестирующий в стартапы на стадиях от Pre-seed до Series А в разных индустриях. За три года фонд наиболее активно инвестировал в области AI, fintech, гейминг и health tech.

Roosh Ventures соинвестирует в перспективные технологические компании вместе с крупными всемирно известными фондами и ориентируется на рынки ЕС и США. Фонд уже проинвестировал в такие известные стартапы как Deel, The Guarantors, Oura, Pipe, Alma, Playco, Dapper Labs, Alter и более 35 других компаний.

Roosh Ventures является частью технологической экосистемы Roosh. Благодаря этому портфельные компании фонда могут получить поддержку в интеграции и внедрении AI/ML-технологий, поиске талантов и развитии бизнеса.