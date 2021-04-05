Опять начались атаки на "Закон про Мову". Теперь популярный тезис, что русский язык не принадлежит России и Украина имеет на него такое же право.

Цю тезу агресивно популяризують. І вона заходить. Бо українцям подобається відчувати себе краще за інших, особливо, краще росіян. А тут їм дають пас. І українці потрапляють у пастку.

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Имеет ли Украина какое-то право на русский язык?

Да не вопрос. Имеет. И что из этого? Это как доказывать, что когда в Киеве сидел князь, то Москва была болотом. Ну и что? Какая разница, что было тысячу лет назад. А что было в тот момент в Вашингтоне вспоминать не будем? Или то, что сейчас в Москве в сто крат больше ресурсов и ядерная бомба менее важно, чем спор о том, кто был кого круче тысячу лет назад?

Вопрос языка – это вопрос национальной безопасности. Ни больше, ни меньше. Потому что язык формирует информационную среду.

И если вы говорите на русском, то читаете на русском, смотрите фильмы на русском, загружаете YouTube на русском. А в современном мире ключевая война – информационная. Война за мозги. А мова визначає те, як ви думаєте. І про що ви думаєте.

А кто определяет информационную среду в русскоязычном мире?

Догадаетесь с трех раз? И вы можете сколько угодно говорить, что вы тоже собственник бренда "говорю на русском", но это не имеет никакого значения. Потому что смыслы в русскоязычной среде формирует Россия. И всегда будет формировать. У нее больше ресурсов. Вот и все. И если вы остаетесь в русскоязычной среде, то остаетесь под влиянием России.

Интересно Английский язык вместо русского: почему это важно для украинцев

Какими бы умными мыслями вы себя не тешили. Скільки би не раділи, що це ми заснували Москву. Може й ми. Але на свою голову. Колись індіанці також нагодували голодних переселенців з Європи. Добром це для них не закінчилось. І для нас не скінчиться, якщо ми дозволимо використати наше марнославство і затягти нас назад до російської мови. Бо зараз монопольне положення на ринку російської мови має Москва.

Поэтому так важно вырваться из информационного поля русского языка. Потому что нельзя воевать с Россией и слушать российские новости. Нельзя бороться с русским миром и жить смыслами русского мира.

Потому что там формируют свою повестку дня. И очень часто антиукраинскую. І антизахідну. Пропагуючи інші цінності. Які можуть привести тільки до "русского мира", а не до цивілізації.

Как Украине пробежать языковой марафон до победного финиша

И люди, чистые листы, особенно дети, просто впитывают это. И не понимают, почему нельзя говорить "гражданская война", почему в современном мире важно бороться с расизмом и толерантность не пустое слово. И они становятся тем магнитом, который удерживает Украину в лапах русского мира. Нове покоління, для якого війна 2014 року це вже історія, а Майдан – далека історія, не розумітимуть, чому ж ми не можемо стати братами знов. Вони не відчували того болю і слухаючи росіян прийматимуть їхню позицію. Позицію минулого. Але загорнуту в красиву обгортку майстрів пропаганди і маркетингу.

Именно поэтому важно, чтобы день за днем все больше людей переходили на украинский язык. Учили английский. Уходили от смыслов русского мира и не становились рабами российской пропаганды. И если через тысячу лет у нас будет украинский английский язык, и мы будем спорить с Лондоном, у кого лучше акцент, тогда и можно будет вернуться к теме русского языка.

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И да, снова и снова. Носителей русского языка никак не ущемляют. Это говорит носитель.

І так, відразу в країні не відбулося дива, і всі не заговорили українською. Але див не буває. Це поступовий процес. Див взагалі не буває, час це вже вивчити. Немає простого рішення, яке відразу приведе до мети. Але якось безглуздо починати бігти марафон, а через 100 метрів зупинитися, бо ще не добігли. Повертаючись назад і розповідаючи, що ви спробували займатися спортом, але якось не бачите результату і тому треба поспішати до Макдональдсу.

Стиль автора збережено.