"Дядя Коля" сжег два российских танка и БМД

Так, на Луганском направлении бронегруппа российской армии при поддержке пехоты попыталась прорвать оборону. Украинцы устранили прорыв.

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В бою отличился украинский военный "Дядя Коля". Сообщается, что он лично уничтожил два вражеских танка и БМД.

По состоянию на 9 марта Россия потеряла около 12 тысяч личного состава. Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов и 81 вертолет.

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