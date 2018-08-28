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Украинский бизнес просит Кабмин временно остановить транзит грузов РФ

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Ситуация в "Укрзализныце" требует срочного вмешательства Кабмина
Ситуация в "Укрзализныце" требует срочного вмешательства Кабмина / Фото из открытых источников

Украинские бизнес-ассоциации, представляющие крупнейшие предприятия-грузоотправители, представили Кабинету министров план предотвращения коллапса в сфере грузовых ж/д перевозок.

Об этом сообщил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя для издания "Минпром" итоги заседания рабочей группы при УЗ с участием представителей грузоотправителей, госкомпании ПАО "Укрзализныця".

По словам Каленкова, соответствующий документ отраслевые ассоциации направили на рассмотрение первого вице-премьера Степана Кубива и вице-премьер-министра Владимира Кистиона. Главная проблема нынешней критической ситуации с ж/д перевозками, когда украинские производители не могут отгрузить потребителям готовую продукцию, вызвана нехваткой локомотивной тяги у ж/д госмонополиста ПАО "Укрзализныця", пояснил Каленков. В связи с этим украинский бизнес просит Кабмин временно приостановить транзит российских грузов через Украину. Это мероприятие позволит более чем на 10% увеличить пропускную способность железных дорог Украины на западных пограничных переходах, уточнил президент "Укрметаллургпрома".

Он также отметил, что недостаток тяги вызван высокой степенью износа локомотивного парка, который достигает 95%. Из-за этого значительная часть тепловозов и электровозов постоянно находится в ремонте – который затягивается из-за сложности тендерных процедур и злоупотреблений участников, затягивающих проведение тендеров на много месяцев. В связи с этим представители бизнеса поддержали предложение "Укрзализныци", согласно которому она может временно, до окончания чрезвычайной ситуации на железной дороге, получить от Кабинета министров право без тендера закупать непосредственно у отечественного производителя комплектующие для ремонта локомотивов в своих депо.

"Для этого нужно решение Кабмина", – сказал Каленков.

Представители украинского бизнеса также предложили Кабмину рассмотреть возможность аренды локомотивной тяги у других стран СНГ и Прибалтики, а также у частных компаний – на период нормализации положения в сфере грузовых ж/д перевозок.

"Это серьезные меры, которые позволят снять проблему с локомотивной тягой и снять чрезвычайное положение, которое сложилось сейчас с отправкой грузов на железной дороге", – подчеркнул Каленков.

Он напомнил, что в настоящее время украинская промышленность терпит серьезные убытки из-за неспособности "Укрзализныци" обеспечить своевременное отправление грузов зарубежным контрагентам. Так, одни только железорудные предприятия в августе недополучат свыше 100 миллионов долларов плановой выручки.

"В этих условиях не может быть и речи о новых инициативах относительно повышения стоимости грузоперевозок – например, за счет унификации тарифов для порожних вагонов, которую "Укрзализныця" сейчас активно пытается продвигать", – резюмировал президент "Укрметаллургпрома".

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Укрзализниця Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
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