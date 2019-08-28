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      Украинский бизнес становится экологичнее, примеры "Фармак" и "Метинвест" озвучили экологи

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      Людмила Цыганок
      Людмила Цыганок / obozrevatel.com

      Украинский бизнес все больше приобщается к проекту "Екотрансформация". Предприятия-загрязнители проводят модернизацию собственных мощностей с целью снизить вредные выбросы.

      Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок.

      Она назвала несколько успешных проектов, которые показывают, что работать, не нанося вреда экологии – можно.

      "Мы, инициировав проект "Екотрансформация", преследовали цель стимулировать зеленые изменения. Сейчас в СМИ и обществе много говорится об экологических проблемах, о том, что Украина не выполняет свои природоохранные обязательства, что не хватает средств на "зеленую" модернизацию. Поэтому мы поставили перед собой цель находить проекты, которые показывают, что это возможно. И подтверждают, что есть только два пути: либо предприятие модернизируется, внедряет инновационные технологии – либо со временем у него не будет другого выбора, кроме как закрыть производство. Мы не хотим, чтобы производства закрывались. Мы – за то, чтобы помочь предприятиям находить такие решения", – подчеркнула Цыганок.

      Она отметила: сейчас в результате мониторинга Профессиональной ассоциации экологов удалось найти ряд успешных кейсов по внедрению "зеленых" технологий на украинских предприятиях.

      Так, крупная фармкомпания "Фармак" начала внедрение инновационных технологий еще в 2016-м году с замены люминесцентных фонарей на LED освещение, установки частотных преобразователей на электродвигатели и алгоритмов программного управления инженерными сетями, что позволяет существенно сократить потребление электроэнергии. "Фармак" также перешел к приготовлению горячей воды в цехах путем использования конденсата с отработанного пара.

      Также компания построила новую котельную, которая не только позволяет экономить энергоресурсы, но и имеет меньшие показатели выбросов загрязняющих веществ.

      "Мироновский завод по производству круп и комбикормов" установил оборудование, позволяющее изготавливать из отходов производства брикеты, которые будут использоваться в качестве топлива для твердотопливных котлов. Кроме прямой пользы для окружающей среды (так как отходы производства не накапливаются на мусорных полигонах), изготовление и использование таких брикетов имеет еще и серьезный экономический эффект: они имеют большую теплотворную способность, чем дрова, а по цене – существенно дешевле традиционных видов топлива.

      А "Метинвест" сейчас завершил двухлетний проект реконструкции аспирации в конвертерном цехе комбината "Азовсталь". Сейчас проходят пусконаладочные работы. Предварительные измерения подтверждают: степень очистки соответствует лучшим европейским практикам. Поэтому выбросы пыли в атмосферу гарантированно будут значительно ниже, чем раньше.

      "Есть предприятия, которые не в ущерб для общин хотят, понимая весь тот вред, который наносит окружающей среде хозяйствование – находят решение, чтобы из года в год улучшать результаты в области экологизации. Модернизация – длительный процесс, который часто сопровождается различного рода неудобствами. Но если предприятия становятся на путь зеленых изменений и начинают уменьшать негативное влияние и давление на окружающую среду – это уже очень положительно для нашего государства. Это позволяет Украине все-таки выполнить природоохранные обязательства", – отметила Цыганок.

      Напомним, что "Метинвест" подписал контракт с французской компанией Air Liquide о строительстве на Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича самой современной воздухоразделительной установке в Украине на общую сумму $78,3 млн.

      В запуске проекта приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, посол Франции в Украине Изабель Дюмон, мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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      Теги: Новости Украины Экология
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