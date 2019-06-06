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      Украинский Чак Норрис: потрясающие факты о легендарном князе Святославе

      Нация героев 70 Читати новину українською

      Самого большого расцвета Киевская Русь, как государство, достигла при правлении князей Ярослава и Владимира. Однако главным олицетворением военного лидерства в истории Украины является князь Святослав.

      Если бы Чак Норрис жил в средневековье и на территории современной Украины, то его бы звали Святослав. Образ супергероя князю Святославу помогли создать прежде всего художники и писатели. Однако, следует признать, что сделали они это не на пустом месте. Ведь Святослав очень любил воевать.

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      Можно сомневаться в рассказах о том, что он одевался, ел и жил на уровне со всеми своими дружинниками. А легендарная фраза: "Иду на вы", которую приписывают Святославу, тоже далеко не исторический факт. Однако в том, что война была главной фишкой Игоревича – сомнений точно нет.

      Князя Игоря грубо убило племя древлян, им эффектно отомстила святая княгиня Ольга, она же мать Святослава. Пока мать должна была управлять государством, то маленького Святослава воспитывали скандинавские воеводы отца Свенельд и Асмуд. Отсюда очевидно и безграничная любовь к размахивания острыми предметами, которую князь взялся реализовывать едва дорвавшись до власти.

      князьк святослав
      Картина художника Владимира Киреева "Князь Святослав"

      Пусть и не самым масштабным, но, вероятно, самым удачным из массы военных походов князя стало его восточное турне, которое началось в 965 году. Сначала Святослав покорил и присоединил к Руси племя вятичей, которые жили на территории нескольких современных российских областей. Ипатьевская летопись описывает их, как морально испорченный народ, изуродованное племя, которое не уважает законов.

      На этом киевский князь не остановился и практически разрушил целое государство – Хазарский каганат.

      Что известно про Хазарский каганат?Это кочевники, которые в то время были главной силой на Кавказе, контролировали торговые пути с побережьем Каспийского моря и далее на восток.

      Вот только во второй половине Х века в хазаров повылезало много внутренних проблем, прежде всего, на религиозном фоне. Язычникам, иудеям, мусульманам и христианам стало тесновато. Поэтому Святослав решил воспользоваться случаем и организовал сразу несколько подряд походов.

      князьк святослав
      Художник Лео Хао "Святослав"

      Историки спорят, сколько именно этих "вылазок" было и сколько войска поднял на эти миссии киевский князь, но предполагают о 10 тысячах. В то же время часть передвигалась по суше, а остальные составлял речной флот. Главные крепости хазар, охраняли как-раз речные пути – Итиль на Волге и Саркел на Дону. Обе Святослав взял без видимых трудностей, разгромив хазар и в генеральном сражении в поле.

      Как войско князя Святослава дошло до Каспийского моря – смотрите в программе.

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      6 июня
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      Теги: Новости Украины История Нация героев
      Источник: 24 канал
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