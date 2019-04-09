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      Украинский поезд вошел в список лучших ночных маршрутов Европы: что известно

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      Поезд Киев – Варшава вошел в список лучших ночных маршрутов Европой
      Поезд Киев – Варшава вошел в список лучших ночных маршрутов Европой / Фото из открытых источников

      Спальный поезд "Киев – Варшава" вошел в список лучших ночных поездов Европы. В списке лучших маршрутов – 20 поездов.

      Список составили журналисты авторитетного американского СМИ – CNN. Издание составило список лучших ночных маршрутов, основываясь на данных сайта, посвященного путешествиям Manin The Seat 61. Маленькой победой украинской железной дороги уже успел похвастаться на своей Facebook-странице министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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      Поздравляю "Укрзализныцю"! Поезд Киев – Варшава вошел в перечень CNN Лучших ночных поездов Европы. Поезд #1 идет в ЕС!
      – написал он.

      Среди поездов, которые вошли в список: Caledonian Sleeper: Лондон, Англия – Форт Уильям, Шотландия, Trenhotel Lusitania: Мадрид, Испания – Лиссабон, Португалия, Thello: Париж, Франция – Рим, Италия, Tolstoy: Хельсинки, Финляндия – Москва, Россия, "Российские железные дороги": Москва, Россия – Ницца, Франция, Venice Simplon-Orient-Express: Лондон, Англия – Венеция, Италия и другие.

      Об украинском поезде в CNN пишут следующее:

      "Этот экспресс осуществляет перевозки пассажиров из Варшавы в Киев с возможностью спать в купе с тремя лицами, а также – в двухместном или одноместном купе. Путешествие займет больше 17 часов, питание для пассажиров не предусмотрено. Однако вы можете получить утренний чай или кофе и перекус".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики рейтинги Владимир Омелян Новости Польши Железная дорога Укрзализниця
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