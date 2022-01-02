Авиакомпаниям частично компенсировали расходы, которые украинские авиакомпании пережили в марте 2020 года. Тогда в мире вводили карантин. Самолеты возвращали домой украинцев.
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Особенностью этих рейсов было то, что они вылетали из Украины без пассажиров – то есть без коммерческой загрузки,
– говорится в сообщении.
В Министерстве инфраструктуры отметили, что тогда приоритетом было оперативно вернуть украинских граждан домой.
Министр Александр Кубраков заявил: он очень благодарен украинским авиакомпаниям за то, что в 2020 году они смогли максимально быстро ответить на глобальные вызовы.
Какие компании получили компенсацию
- МАУ;
- SkyUp;
- AZUR air;
- WINDROSE.
Американские авиакомпании отменяют рейсы
- В разгар рождественских праздников американские авиакомпании отменили около 3 тысяч рейсов.
- Причиной стало активное распространение штамма Омикрон в мире.
- Только в течение дня 27 декабря в США отменили около 740 рейсов.
- Авиакомпании других стран мира также массово отменяют рейсы.