Военное и политическое руководство обмениваются информацией каждый день. Об этом во время брифинга заявил Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

Интересно Порошенко имеет много причин напрячься, Медведчук – одна из них, – Лещенко

Официально заявляю, что украинское политическое руководство и украинское военное руководство имеют общие взгляды, находятся в режиме ежедневного обмена информацией,

– подчеркнул Лещенко.

Этот фейк, по словам Лещенко, распространяет одна из оппозиционных партий, которая "очень стремится вернуться к власти".

Обратите внимание – Брифинг пяти президентов в Киеве (Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва): видео