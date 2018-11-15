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      Украинское министерство атаковали хакеры

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      Хакеры атаковали Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Украины
      Хакеры атаковали Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Украины / 24 канал

      На официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Украины осуществили хакерскую атаку. Причастными к кибератаке могут быть российские спецслужбы.

      Об этом сообщает пресс-служба МинТОТ.

      В ведомстве пожаловались, что хакерские атаки осуществляются в течение последних нескольких дней. Злоумышленники пытаются получить доступ к сайту министерства. В пределах атак неизвестные распространяют спам-контент путем модификации страниц.

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      Очередная кибератака произошла на сайт МТОТ 14 и 15 ноября после обнародования информации о создании трехсторонней платформы (Украина, Молдова, Грузия), инициированной министром Чернишем для противодействия гибридным методам влияния РФ,
      – известили в МинТОТ.

      Предыдущая атака была совершена 2-3 ноября после заявления профильного министра Вадима Черныша балканским и европейским СМИ. Это заявление министр сделал 1 ноября во время визита в Боснию и Герцеговину, и ее смысл заключался в том, что Россия вмешивается во внутренние дела многих стран, особенно на Балканах.

      Допускаем, что для указанных хакерских атак могли быть задействованы спецслужбы Российской Федерации. МТОТ проводит меры по сохранению данных сайта. Извиняемся за временные неудобства,
      – добавили в министерстве.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России хакеры Хакерская атака
      Источник: 24 канал
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