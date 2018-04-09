Украинскую делегацию впервые пригласили на встречу глав МИД "Большой семерки"

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина впервые пригласили на встречу глав МИД стран G7.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на слова посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

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Он подтвердил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение на встречу от канадского министра Христи Фриланд. Встреча начнется 22 апреля в Торонто.

Пришло время серьезных, стратегических решений относительно Украины, России и того, как развернуть мир к миру и международного порядка. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к этому тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения,

– отметил Шевченко.

Посол подчеркнул, что Украина благодарна Канаде как стране, председательствующей в G7, за эту инициативу.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", – добавил дипломат.

По словам Шевченко, Украина надеется, что этот разговор продолжат на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа.