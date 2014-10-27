23:20
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Украинцы выбрали проевропейский парламент, — международные наблюдатели

      104 Читати новину українською
      Выборы
      Выборы / Getty Images

      Наблюдатели миссии Международного Республиканского Института (MPI) и Национального Демократического Института (НДИ) считают, что досрочные выборы в Украине прошли прозрачно и законно.

      Об этом во время пресс-конференции сообщила лидер миссии, бывший премьер-министр Словакии Ивета Радичова. 

      "Процесс был прозрачным. И я думаю, то, что на парламентские выборы пришли более 52% избирателей, делает их не только законными, а свидетельствует о том, что результаты полностью легитимные", — считает Радичова. 

      Читайте также: На востоке террористы запугивали избирателей, что уменьшило явку, — ОПОРА 

      Она отметила, что во время избирательного процесса были небольшие недостатки, но они решались почти сразу. А также отметила хороший уровень организации на избирательных участках членами комиссии. 

      Теперь по ее мнению, перед Украиной стоит серьезный вопрос: как стране пойти по пути реформ, поскольку в гражданском обществе есть на них запрос. 

      Читайте также: Москва признает результаты выборов в Украине, — Лавров 

      "Мы видим собственно глубокие изменения, которые произошли в Украине, поскольку бывший, в основном пророссийский, парламент теперь стал в основном проевропейским, прореформаторским. Поэтому я надеюсь, что вскоре мы сможем сказать, что приветствуем Украину в Европе", — считает Радичова. 

      Наблюдатели миссии Международного Республиканского Института (MPI) и Национального Демократического Института (НДИ) работали на 150 избирательных участках в 10 областях Украины. 

      Напомним, в Европарламенте считают, что выборы соответствуют законодательству и международным стандартам.

      Теги: Новости политики Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
      powered by lun.ua
      Новости за 27 октября 2014
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 ноября: Янукович в больнице, задержание помощника Савченко и марш в Киеве
      сегодня , 22:36 Главные новости 18 ноября: Янукович в больнице, задержание помощника Савченко и марш в Киеве
      217
      "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      сегодня , 22:35 "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      Юлія Ліпенцева 266
      Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа 804
      Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных
      сегодня , 20:01 Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных
      185
      Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели
      195
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук