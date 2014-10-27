Украинцы выбрали проевропейский парламент, — международные наблюдатели

Наблюдатели миссии Международного Республиканского Института (MPI) и Национального Демократического Института (НДИ) считают, что досрочные выборы в Украине прошли прозрачно и законно.

Об этом во время пресс-конференции сообщила лидер миссии, бывший премьер-министр Словакии Ивета Радичова.

"Процесс был прозрачным. И я думаю, то, что на парламентские выборы пришли более 52% избирателей, делает их не только законными, а свидетельствует о том, что результаты полностью легитимные", — считает Радичова.

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Она отметила, что во время избирательного процесса были небольшие недостатки, но они решались почти сразу. А также отметила хороший уровень организации на избирательных участках членами комиссии.

Теперь по ее мнению, перед Украиной стоит серьезный вопрос: как стране пойти по пути реформ, поскольку в гражданском обществе есть на них запрос.

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"Мы видим собственно глубокие изменения, которые произошли в Украине, поскольку бывший, в основном пророссийский, парламент теперь стал в основном проевропейским, прореформаторским. Поэтому я надеюсь, что вскоре мы сможем сказать, что приветствуем Украину в Европе", — считает Радичова.

Наблюдатели миссии Международного Республиканского Института (MPI) и Национального Демократического Института (НДИ) работали на 150 избирательных участках в 10 областях Украины.

Напомним, в Европарламенте считают, что выборы соответствуют законодательству и международным стандартам.