Когда ждать похолоданий

Уже в эти выходные температура воздуха в большинстве областей нашего государства станет более умеренной и приближенной, если не к морозам, то хотя бы вернется на свое сезонное место, отметила синоптик Наталья Диденко.

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Ночью небольшие минусы уже подморозят землю, деревья и дороги с тротуарами. Днем в большинстве областей ожидается +1...+5 градусов. Впрочем, на Юге еще задержатся +7...+12 градусов.

Также в субботу где-то повыскакивают +5…+7 еще и в центральных областях. Однако общая тенденция – нормальное похолодание,

– подчеркнула синоптик.

Кстати, сегодня еще будет донимать сильный ветер, впрочем, уже в завтра он стихнет до умеренного. Кроме того, на Западе будет идти дождь с мокрым снегом.