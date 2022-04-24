Сообщается также о потеплении на всей территории государства. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода в областях Украины

На Западе предвидят слабый дождь с грозами, температура составит +16…+19 градусов. В восточных регионах будет солнечно и теплее – днем +19…+22 градуса.

Северные области также попадут под осадки, отметки на термометрах покажут +18…+21 градус. На Юге – сухо, там следует ожидать потепления – +20...+23 градуса.

В столице Украины 25 апреля пройдет дождь, днем столбики термометров поднимутся до +18…+20 градусов.

Погода в городах Украины 25 апреля

Ужгород – +16...+18

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +19...+21

Винница – +18...+20

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +19...+21

Сумы – +19...+21

Полтава – +19...+21

Днепр – +20...+22

Запорожье – +20...+22

Донецк – +19...+21

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Киев – +18...+20



Погода в Украине 25 апреля / Данные Укргидрометцентра