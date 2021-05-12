Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, однако с осадками. До конца недели на большинстве территорий ожидают дожди и грозы.

В большинстве областей 12 мая будет теплая и солнечная погода, однако на Востоке и Юге возможны небольшие дожди.

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В Украине прогнозируют дожди и похолодание

Синоптики прогнозируют 13 мая дожди с грозами в западных, северных областях, а также местами в северных и центральных.

Дневная температура в этих регионах будет колебаться от +16 до +18. в то же время на Востоке будет сухо, столбики термометров поднимутся до +24 градусов.



Прогноз погоды на 13 мая / Скриншот с сайта Гидрометцентра

В пятницу, 14 мая, ситуация с осадками сохранится.

Однако, температура воздуха будет несколько выше – +18...+20 градусов на Западе и Севере, +20...+22 – в Центре, +20...+25 на Юге и +25..+ 27 – на востоке.



Прогноз погоды на 14 мая / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Выходные начнутся с того, что 15 мая дожди с грозами отступят из южных областей.

В то же время в западных, северных и части центральных областей все еще местами будет дождливо. В среднем воздух прогреется до +18...+ 23 градусов, теплее всего, как и в предыдущие дни, будет в восточных областях – вплоть до +28 градусов.



Прогноз погоды на 15 мая / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Но уже 16 мая дожди с грозами охватят Запад, Север, Юг, а также некоторые области Центра и Востока.

В зависимости от региона ожидается от + 18 до +23, теплее всего снова будет на востоке – до + 28.



Прогноз погоды на 13 мая / Скриншот с сайта Гидрометцентра