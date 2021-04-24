Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине с 24 по 27 апреля. В отдельных регионах столбики термометров покажут до -3 градусов.

Из-за ночных заморозков спасатели объявили второй и первый уровень опасности.

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Где будут ночные заморозки

24 апреля в западных и северных областях столбики термометров покажут 0...-3 градуса.

в западных и северных областях столбики термометров покажут 0...-3 градуса. 25 – 27 апреля в Украине, кроме юга, температура воздуха там опустится до 0...-5 градусов.

По данным спасателей, в Киевской области 24 – 27 апреля также ожидаются сильные заморозки. Ночью температура опустится до 0...-3 градусов.

Обратите внимание! Синоптики еще ранее прогнозировали в Киеве снегопад и заморозки. Днем 25 апреля температура воздуха прогреется лишь до +9 градусов. Однако осадков в воскресенье не предусматривают.

Какой будет погода 24 апреля

Погода в Украине, в субботу 24 апреля, будет довольно прохладной. Почти во всех регионах будет облачно с пояснениями. Только в Черниговской и Сумской областях небо – полностью хмурое. Некоторые регионы накроют осадки.

Холодная погода будет в западных и северных областях. Например, на Волыни и Буковине температура воздуха составит +7...+9 градусов. Ночью в этих регионах будут небольшие морозы до -3 градусов.