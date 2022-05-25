Солнечно и сухо будет только на Западе. Жителям других областей советуют захватить с собой зонтики. Синоптики прогнозируют дожди и грозы.
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Теплее всего будет в Одессе. Там обещают до +24…+26 градусов тепла. Прохладнее всего – в Сумах (+18...20), а также – в Киеве, Чернигове, Житомире, Полтаве и Кропивницком. По данным синоптиков, там температура воздуха прогреется до +19...+21 градуса.
В Симферополе прогнозируют до +22...+24 градуса. В течение дня в Крыму будет дождь.
Прогноз синоптикини Диденко
Наталья Диденко в соцсети сообщила, что в четверг 26 мая Украина будет принимать атмосферный фронт. Украинская синоптика не сообщила, что с Запада на Восток будут путешествовать дожди. Кое-где – украинцам придется мириться с грозами.
Северо-западный ветер снова усилится до порывистого. Температура воздуха обещает не разочаровывать, в течение дня +18…+24 градуса, немного свежее будет на северо-востоке. +16+20 градусов,
– заявила Диденко.
По данным синоптикини, в украинской столице пройдет кратковременный дождь. Местами можно ждать грозы. Поэтому выходить из дома без дождевика или зонта точно не стоит. Ветер будет порывистым. Кое-где будет достигать 15 – 18 метров в секунду. В течение дня температура воздуха в Киеве прогреется до +22 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +23...+25
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +19...+21
Винница – +21...+23
Одесса – +24...+26
Николаев – +21...+23
Херсон – +21...+23
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +19...+21
Сумы – +18...+20
Полтава – +19...+21
Днепр – +20...+22
Запорожье – +22...+24
Донецк – +21..+23
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +19...+21
Прогноз погоды на 26 мая / Карта Укргидрометцентра.