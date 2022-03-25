Об этом заявил руководитель Офиса Президента во время участия в видеовстрече Atlantic Council. Он напомнил, что даже речь идти не может об угрозе терцелостности и суверенитета украинского государства.

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Ермак: Жертва агрессии не должна платить за мир

Ермак еще раз отметил, что Украина будет сопротивляться и продолжит борьбу. Будет соревноваться не только против агрессора, но и за будущее. В первую очередь, за надежные гарантии послевоенной безопасности.

Нас не устроит ни одна конфигурация, которая ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины. Нас не устроит компромисс на российских условиях,

– заверил он.

Глава Офиса Президента отметил, что "жертва агрессии не должна платить за мир", а именно агрессор должен быть лишен возможности напасть снова, поэтому он еще раз призвал международных партнеров и союзников к поискам формата, который будет эффективно и долго работать.

"Мы усвоили уроки Будапештского меморандума. Мы заплатили за них очень дорого. Эта война окончательно разрушила всю старую систему международной безопасности. Нужно уже сейчас строить новую", – подчеркнул Ермак.

Также глава Офиса Президента еще раз констатировал, что Украина доказала, что заслуживает быть не просто участником и основателем безопасности в мире, а ее ведущим участником. "Мы продолжаем очень дорого платить за это право", – добавил он.

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