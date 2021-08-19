Синоптики объявили желтый уровень опасности. Непогода охватит Восток, Юг и кое-где центр.
Звено внимание Жара отступает, а часть регионов окажется в плену гроз: прогноз погоды на 20 августа
Какие области охватит непогода
Непогода охватит восточную и южную часть Украины. Синоптики предупреждают о грозах в:
- Полтавской,
- Харьковской,
- Луганской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Херсонской областях,
- Крыму.
Предупреждение о непогоде на 20 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Здесь прогнозируют грозы днем и местами град. Ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду. При этом температура воздуха будет сохраняться по-летнему теплой: +25...+28 градусов. Жарче всего будет на Луганщине – +28...+30 градусов.
Как действовать во время непогоды
- окна стоит плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;
- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегайте больших деревьев: не прячьтесь под ними, а не паркуйте рядом авто.
Советы, как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала