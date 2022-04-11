Об этом сообщил дипломат и посол Франции в Украине Этье де Понсен на своей официальной странице в твиттере. Отмечается, что жандармы из Франции будут расследовать зверства, совершенные оккупантами на Киевщине.

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Приезд французских жандармов в Украину

Во Львов 11 апреля прибыли научные и технические жандармы из Франции, которые вскоре начнут расследование военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине.

С гордостью приветствуем в Львове отряд технических и научных жандармов, которые прибыли на помощь своим собратьям украинцам в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция – первая, кто оказывает такую помощь. Завтра они будут на работе,

– написал де Понсен.

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