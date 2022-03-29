В штаб-квартире НАТО 6-7 апреля состоится встреча министров иностранных дел Североатлантического совета. Председательствует на встрече генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Выступление Украины

Министра иностранных дел Украины пригласили принять участие в первой сессии 7 апреля. К нему присоединятся коллеги из Австралии, Финляндии, Грузии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Швеции.

Участие в заседании также примет Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности или вице-президент Еврокомиссии. Также сообщается, что участники смогут присутствовать по видеоссылке.

Подробная программа встречи NAC появится на сайте НАТО 5 апреля.

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