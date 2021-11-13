Как рассказали синоптики в Укргидрометцентре, видимость начала ухудшаться еще с пятницы, 12 ноября.

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Туманы начали формироваться вечером 12 ноября на Западной Украине. Однако 13 ноября зона туманов будет постепенно увеличиваться, и охватит почти всю страну, кроме крайнего востока.

Туманы продержатся всю ночь и утро 13 ноября, а в отдельных районах останутся и на день. Говорится про:

Киевскую область,

Черниговскую область,

Черкасскую область,

Полтавскую область.

Вечером 13 ноября туманная зона сместится на восток, поэтому 14 ноября туманами будет окутано Левобережье, а на остальной территории страны они будут локальными.

Видимость в туманах менее 500 метров. А в Карпатах ждем даже меньше 100 метров! Поэтому водителям управлять крайне осторожно или совсем не садиться за руль,

– подчеркнули синоптики.



Где в Украине будут туманы / Фото Укргидрометцентра (от 12.11.2021)

Предостережение для водителей

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам: