Об этом сообщили 18 октября. Кроме этого, Госпродпотребслужба Одесской области рассказала и о другом импорте с нарушениями.

Ранее В украинских супермаркетах завезли опасный энергетик, – Госпродпотребслужба

Что было в этой выпечке

Румынский производитель Câmpia Turzii экспортировал выпечку, в состав которой входили дрожжи с ксантановая камедью. Она там превышала максимально допустимый уровень этилен оксида.

Какую опасность представляет

Это химическое соединение также называют оксиран или этиленоксид. Оно признано токсичным, то есть опасным.



В случае системного отравления приводит сразу к нескольким симптомам. В частности, это могут быть головная боль, одышка, тошнота и рвота.

Информация взята из Это химическое соединение также называют оксиран или этиленоксид. Оно признано токсичным, то есть опасным.В случае системного отравления приводит сразу к нескольким симптомам. В частности, это могут быть головная боль, одышка, тошнота и рвота.Информация взята из Википедии

Какие еще нарушения обнаружили

В Одесской области зафиксировали пластиковые ланч-боксы, в изготовлении которых несанкционированно использовали сырье злаковых культур. Их завезла польская фирма, однако производителем является Китай. Несмотря на то, что об опасности изделий не объявляли, это считают нарушением.