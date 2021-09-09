По этой причине Hell Focus Strong 250C требуют изъять из продажи. Цена одной такой баночки – около 15 гривен.

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В ведомство 3 сентября поступило сообщение об обнаружении несанкционированного вещества оксид этилена в сырье (поставщик: ADE-Orangen-Mango-Grundstoff).

Его использовали при изготовлении этого напитка.



В украинские супермаркеты завезли опасный энергетик / Фото Госпродпотребслужбы

Предупреждаем операторов рынка о выполнении обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качестве пищевых продуктов", а именно: немедленного извлечения пищевого продукта из обращения и письменного информирования компетентного органа о выявленном несоответствие в срок не более двух рабочих дней,

– добавили в Госпродпотребслужбе.

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