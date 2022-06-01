Жарко будет во всех регионах Украины. Но в ночь с 1 на 2 июня короткие дожди следует ожидать жителям Востока Украины.

До темы Дожди накроют большинство областей: прогноз погоды на 1 июня.

Прогноз погоды в регионах.

Синоптикиня Наталья Диденко на странице в фейсбуке сообщила, что в большинстве областей Украины стоит ожидать температуру +23...+29 градусов. На юге и востоке до +30 градусов. На Западе – +22…+28 градусов.

Также 2 июня влажная погода с периодическими дождями и грозами охватит большую территорию Украины.

На Востоке, в Крыму и Приазовье осадки должны прекратиться днем.

В Киеве на второй день лета, вероятно, будет кратковременный дождь с грозой, но его стоит ожидать ближе к вечеру. При этом следует быть осторожными, так как во время грозы может усилиться ветер.

Температура воздуха в столице ожидается +25…+26 градусов.

Обратите внимание, что в первый день лета в Украине царила преимущественно дождливая погода, но при этом также было и тепло. Осадки накрыли весь Запад Украины. Кроме того, дожди не обошли и многие другие области на Севере, Востоке и в Центре страны.

На Западе днем 1 июня, несмотря на осадки, не ощущалось холода. Температура воздуха в пределах +22...+25 градусов. Ночью и днем синоптики прогнозировали дожди.

Погода в городах

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +21...+23

Ровно – +22...+24

Житомир – +24...+26

Винница – +27...+29

Одесса – +25...+27

Николаев – +29...+31

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +26...+28

Днепр – +29...+31

Запорожье – +31...+33

Донецк – +29...+31

Луганск – +28...+30

Харьков – +29...+31

Киев – +25...+27



Прогноз погоды в Украине на 2 июня / Карта Укргидрометцентра.