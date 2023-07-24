Какой информационный шум раздувают вокруг ситуации на фронте

Чтобы не впасть в ступор от неожиданностей, обратите внимание на некоторые тенденции.

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1. "Запад" ушел в отпуск. Традиционно, к началу сентября публичная реакция будет медленнее и вялее, даже чем обычно. В Украине же наоборот – безумный всплеск политической активности. На фронте сейчас идет тяжелая и успешная работа. Просто многие привыкли туда смотреть.

Бунт вагнеровцев, шатание в командовании росармии, арест Гиркина и подобных ему – это следствие успехов Сил обороны Украины на поле боя. "Хлопки" в Крыму мы уже практически не замечаем. Да что там "хлопки" – подрыв Керченского моста жил в эфире полтора дня, потом исчез под натиском сериалов и других овощерезок.

В ситуации, когда военные события проиграют политическим, главное в ближайшие полтора месяца – не загрызть друг друга.

2. Из-за неудач на поле боя Россия максимально задействовала асимметричные рычаги. Наше информационное поле забитое фейками. Идет нагнетание по всем возможным направлениям, чтобы расшататься. Рост террористических атак на все города, кроме Киева, будет являться инструментом дестабилизации. Сейчас понадобится все хладнокровие, которое есть.

3. Многие инсинуации относительно темпов контрнаступления. Послушайте на эту тему иностранцев, которых есть смысл слушать. Главный военный США Марк Милли, главный военный Великобритании Тони Радакин и главный военный НАТО Роб Бауэр были удивительно единодушны: украинская армия успешно решает самую сложную задачу.

Трое главных западных военных, обладающих необходимой полнотой информации, высоко оценили результаты украинских войск. Они понимают, при каких условиях приходится действовать. Остальные – белый говор.

Комментарии западных анонимов, политиков и разного рода чревовещателей на тему "быстрее/медленнее", "ожидали большего" не касаются войны, а нацелены на создание определенных общественных настроений. Не нужно поддаваться этому.

Важно День Героев в Украине: в шаге от утверждения

Нужно радоваться, что наше командование адаптирует тактику в зависимости от ситуации. Была бы беда, если бы после осознания масштаба минных полей продолжили по ним пробираться, несмотря на потери. Корректировка плана – не трагедия. Наглядные результаты будут.

Терпение. К примеру, обратите внимание, что наши войска системно выбивают РСЗО и средства ПВО врага. Уже превышены показатели июня, которые были рекордными за все время. Враг был вынужден изменить тактику использования вертолетов из-за больших потерь. Сейчас в дело пойдут новые боеприпасы, и россиянам станет еще грустнее.

Российские щупальца нужно отсекать

4. Осень. Переговоры – шмереговоры. Лавина сообщений в западной прессе на тему "как в Украине все плохо" доказывает только одно – мы плохо поддаемся давлению. Поскольку, несмотря на явное перегибание со вбросами, спровоцировать военно-политическое руководство Украины на истерические действия на фронте не удалось. Расшатать нас не получается. Пока что. Не нужно помогать.

Львиную долю вбросов на тему неуспехов, будущих переговоров, "заморозки" и т.д. объединяет один наглядный признак: они сознательно исключают лучшие варианты для Украины. Все эти выдумки формируют путь, "коридор сценариев", в который нас пытаются загнать. Попутно убеждая, что Украине нужно довольствоваться малым. То есть, это абсолютно искусственная конструкция.

Не стоит забывать, что "осень" – понятие растяжимое. В марте 2024 года в России выборы. Многих на Западе интересует спокойствие и предсказуемость в России, что наглядно проявилось в истории с Пригожиным.

Поэтому следует четко держаться за реальные вещи: пакеты военной помощи, санкции, возможности развития нашего ОПК. Обнаруживать и отсекать российские щупальца, а не идти на поводу у тех, кто выманивает бесполезный путь дискуссий с информационными пузырями. Конкретика – вот что важно.

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5. Как я уже несколько раз упоминал, кроме неотложных потребностей фронта, сейчас в приоритет выходят долгосрочные процессы в рамках оборонного планирования и взаимодействия с партнерами. После того, как политически закрыт трек с оружием (с платформ мы уже получили все, что реалистично на этом этапе, самолеты будут троеточием) и сделано несколько реальных шагов по сближению с НАТО, открывается новый фронт работ – конструирование долгосрочных программ.

Остальные процессы нужно поддерживать, а тут как раз надо многое делать с нуля, запускать. Темп и успехи в этом направлении будут новым ориентиром для оценки.

Итого. Политически и организационно мы вышли на определенный рубеж. Закрепились. Дальше неизбежны изменения под новые задачи. Конец лета – лучшее время для реорганизации и нового фокуса.

Двигаемся непрерывно.